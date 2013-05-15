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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Челси
Бенфика - Челси: обзор матча 15 мая 2013
Бенфика
15.05.2013, среда, 22:45
Лига Европы, Финал
1 : 2
Завершен
Челси
68'
О. Кардосо (П)
60'
Ф. Торрес
90+3'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Челси
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Жардел
️️️️
Э. Гарай
78'
Травма
Э. Гарай
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Кардосо
68'
Замена
О. Джон
️️️️
Л. Мельгарехо
66'
Замена
Лима
️️️️
Родриго
66'
Желтая карточка
Луизао
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
Э. Гарай
45'
+1
14'
Желтая карточка
Оскар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЛВ
19
Родриго
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Николас Гайтан
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
9
Лима
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
4-3-2-1
1
Артур
10
Мельгарехо
4
Луизао
24
Гарай
34
Алмейда
19
Родриго
18
Матич
33
Перес
11
Сальвио
10
Гайтан
7
Кардосо
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Коул
4
Луис
8
Лэмпард
7
Рамирес
64
Мата
8
Оскар
9
Торрес
24
Гарай
33
Жардел
33
Жардел
24
Гарай
19
Родриго
9
Лима
9
Лима
19
Родриго
10
Мельгарехо
15
Джон
15
Джон
10
Мельгарехо
Остались в запасе
Бенфика
Челси
13
Паулу Лопеш
ВР
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Бенфика - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Помощники судьи:
Сандер ван Рукел
Эрвин Зейнстра
Дополнительные помощники:
Пол ван Букел
Ричард Лисвелд
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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