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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 14 апреля 2013
Челси
14.04.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
67'
Д. Ба
35'
С. Насри
47'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Сити
87'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
С. Насри
78'
Желтая карточка
В. Компани
72'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 1:2!
Д. Ба
Пас отдал
Д. Луис
67'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Оби Микел
66'
47'
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
Желтая карточка
Рамирес
46'
45'
Желтая карточка
Я. Туре
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Насри
26'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ОП
42
Яя Туре
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
5
Бертранд
4
Луис
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
12
Оби Микел
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
19
Ба
4-2-2-2
25
Пантилимон
5
Сабалета
22
Настасич
4
Компани
3
Клиши
18
Бэрри
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
10
Агуэро
32
Тевес
12
Оби Микел
9
Торрес
9
Торрес
12
Оби Микел
14
Насри
15
Лескотт
15
Лескотт
14
Насри
32
Тевес
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
32
Тевес
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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08.11.2026
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Челси
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31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
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Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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0 : 1
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
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Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:00 (прямая)
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