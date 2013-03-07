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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - Ньюкасл
Анжи - Ньюкасл: обзор матча 07 марта 2013
Анжи
07.03.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Ньюкасл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ньюкасл
Замена
А. Логашов
️️️️
А. Ещенко
90'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
О. Шатов
85'
85'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
Й. Кабай
76'
Замена
С. Тэйлор
️️️️
В. Анита
64'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
А. Бен Арфа
35'
Желтая карточка
М. Айдара
Замена
Л. Траоре
️️️️
Виллиан
23'
Травма
Виллиан
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
19
Лассана Диарра
ОП
8
Жусилей
ОП
10
Одил Ахмедов
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
29
Йоан Кабай
(К)
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
18
Жирков
4
Эвертон
30
Карлос
38
Ещенко
19
Диарра
8
Жусилей
27
Шатов
10
Ахмедов
10
Виллиан
9
Это'О
4-2-2-2
33
Эллиот
2
Симпсон
2
Янга-Мбива
24
Перч
21
Айдара
29
Кабай
6
Анита
32
Обертан
17
Сиссоко
12
Марво
8
Бен Арфа
38
Ещенко
43
Логашов
43
Логашов
38
Ещенко
27
Шатов
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
27
Шатов
10
Виллиан
90
Траоре
90
Траоре
10
Виллиан
6
Анита
27
Тэйлор
27
Тэйлор
6
Анита
29
Кабай
24
Тиоте
24
Тиоте
29
Кабай
8
Бен Арфа
26
Амеоби
26
Амеоби
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Анжи
Ньюкасл
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
31
Джейк Анвик
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
31
Джейк Анвик
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Анжи - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"СПОРТ Плюс" 20:00 (прямая)
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