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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ньюкасл - Анжи
Ньюкасл - Анжи: обзор матча 15 марта 2013
Ньюкасл
15.03.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Анжи
90+4'
П. Сиссе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Анжи
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
С. Марво
90'
+4
86'
Желтая карточка
Ю. Жирков
75'
Замена
О. Шатов
️️️️
Л. Диарра
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
В. Анита
71'
Желтая карточка
В. Анита
57'
55'
Вторая желтая
М. Карсела-Гонсалес
48'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Й. Кабай
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ОП
29
Йоан Кабай
(К)
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
19
Лассана Диарра
ЦП
8
Жусилей
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Эллиот
21
Айдара
2
Янга-Мбива
27
Тэйлор
18
Сантон
24
Тиоте
29
Кабай
6
Анита
17
Сиссоко
12
Марво
61
Сиссе
4-1-2-2-1
30
Габулов
38
Ещенко
4
Эвертон
30
Карлос
18
Жирков
10
Ахмедов
19
Диарра
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
9
Это'О
6
Анита
49
Кэмпбелл
49
Кэмпбелл
6
Анита
29
Кабай
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
29
Кабай
19
Диарра
27
Шатов
27
Шатов
19
Диарра
Остались в запасе
Ньюкасл
Анжи
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Ласина Траоре
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
90
Ласина Траоре
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Анжи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Помощники судьи:
Гвидо Клефе
Штефан Лупп (оба Германия)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:55 (прямая)
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