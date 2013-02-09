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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Днепр
Рубин - Днепр: обзор матча 09 февраля 2013
Рубин
09.02.2013, суббота, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Днепр
90'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Днепр
90'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
69'
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Д. Олейник
Замена
И. Портнягин
️️️️
Х. Саломон Рондон
68'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
П. Орбаис
68'
Замена
М. Платика
️️️️
Р. Шаронов
68'
64'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Н. Калинич
64'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Матеус
64'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Е. Шахов
46'
Замена
А. Федецкий
️️️️
В. Мандзюк
46'
Замена
Дуглас
️️️️
О. Мазух
Замена
В. Дядюн
️️️️
В. Галиулин
46'
Замена
А. Еременко
️️️️
Г. Торе
46'
Замена
И. Темников
️️️️
И. Маркано
46'
Замена
Г. Арлаускис
️️️️
С. Рыжиков
46'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Я. М'Вила
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
99
Матеус
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Днепр
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
5
Маркано
44
Навас
6
Орбаис
6
М'Вила
21
Галиулин
30
Торе
26
Еременко
23
Рондон
3-2-2-1-2
16
Шелихов
3
Мазух
14
Чеберячко
23
Стринич
15
Кулаков
5
Мандзюк
28
Шахов
14
Кравченко
16
Олейник
9
Калинич
99
Матеус
1
Рыжиков
1
Арлаускис
1
Арлаускис
1
Рыжиков
6
Орбаис
4
Кверквелия
4
Кверквелия
6
Орбаис
5
Маркано
11
Темников
11
Темников
5
Маркано
6
М'Вила
15
Кисляк
15
Кисляк
6
М'Вила
76
Шаронов
5
Платика
5
Платика
76
Шаронов
30
Торе
20
Еременко
20
Еременко
30
Торе
21
Галиулин
17
Дядюн
17
Дядюн
21
Галиулин
23
Рондон
97
Портнягин
97
Портнягин
23
Рондон
16
Олейник
8
Бабенко
8
Бабенко
16
Олейник
3
Мазух
23
Дуглас
23
Дуглас
3
Мазух
5
Мандзюк
44
Федецкий
44
Федецкий
5
Мандзюк
28
Шахов
23
Канкава
23
Канкава
28
Шахов
99
Матеус
10
Зозуля
10
Зозуля
99
Матеус
9
Калинич
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Калинич
Остались в запасе
Рубин
Днепр
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Рубин - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
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