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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Нигерия
Мали - Нигерия: обзор матча 06 февраля 2013
Мали
06.02.2013, среда, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
1 : 4
Завершен
Нигерия
75'
Ш. Диарра
25'
У. Эчиеджиле
30'
Б. Идейе
44'
Э. Эменике
60'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мали - Нигерия
Желтая карточка
Ф. Диавара
84'
81'
Замена
Д. Йобо
️️️️
Э. Эмброуз
ГОЛ! 1:4!
Ш. Диарра
Пас отдал
Ш. Диабате
75'
72'
Замена
Э. Узени
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
С. Соу
69'
Замена
С. Соу
️️️️
М. Траоре
67'
60'
ГОЛ! 0:4!
А. Муса
Пас отдал
Д. Оби Микел
Замена
Ш. Диабате
️️️️
М. Сиссоко
56'
53'
Замена
А. Муса
️️️️
В. Мозес
Замена
Ш. Диарра
️️️️
М. Майга
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Э. Эменике
Пас отдал
О. Онази
Желтая карточка
М. Майга
38'
30'
ГОЛ! 0:2!
Б. Идейе
Пас отдал
Э. Эменике
26'
Желтая карточка
Э. Эмброуз
25'
ГОЛ! 0:1!
У. Эчиеджиле
Пас отдал
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
15
Мамаду Самасса
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
10
Джон Оби Микел
ЦП
19
Сандей Мба
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
8
Браун Идейе
ЦФ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Мали
22
Али Йиранго
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
4
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
7
Шейх Диарра
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
9
Шейк Диабате
ЦФ
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Нванкво Обиора
ОП
4
Рубен Габриэль
ЦП
3
Эджик Узени
ЦП
13
Фегор Огуде
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
15
Икечукву Уче
ЦФ
4-1-3-2
22
Самасса
3
Тамбура
21
Н'Диайе
13
Ваге
2
Диавара
17
Траоре
8
Траоре
12
Кейта
6
Сиссоко
20
Майга
15
Самасса
4-4-2
1
Эньяма
5
Эмброуз
22
Омеруо
14
Обоабона
3
Эчиеджиле
11
Мозес
19
Мба
17
Онази
10
Оби Микел
9
Эменике
8
Идейе
20
Майга
7
Диарра
7
Диарра
20
Майга
17
Траоре
18
Соу
18
Соу
17
Траоре
6
Сиссоко
9
Диабате
9
Диабате
6
Сиссоко
8
Идейе
3
Узени
3
Узени
8
Идейе
5
Эмброуз
2
Йобо
2
Йобо
5
Эмброуз
11
Мозес
7
Муса
7
Муса
11
Мозес
Остались в запасе
Мали
Нигерия
22
Али Йиранго
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
16
Сумбейла Диаките
ВР
4
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
4
Нванкво Обиора
ОП
4
Рубен Габриэль
ЦП
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
13
Фегор Огуде
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
15
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
22
Али Йиранго
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
16
Сумбейла Диаките
ВР
4
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Самба Диаките
ЦП
Остались в запасе
4
Нванкво Обиора
ОП
4
Рубен Габриэль
ЦП
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
13
Фегор Огуде
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
15
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Мали - Нигерия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Дурбан
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