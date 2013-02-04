Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - БАТЭ
Зенит - БАТЭ: обзор матча 04 февраля 2013
Зенит
04.02.2013, понедельник, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
БАТЭ
72'
М. Сиваков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - БАТЭ
88'
Желтая карточка
Д. Бага
77'
Замена
М. Володько
️️️️
Д. Поляков
Замена
️️️️
А. Лукович
75'
74'
Замена
В. Гайдучик
️️️️
Ф. Рудик
74'
Замена
В. Курлович
️️️️
А. Радьков
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Сиваков
70'
Замена
А. Концевой
️️️️
М. Бордачев
70'
Замена
З. Бадоян
️️️️
А. Володько
70'
Замена
Д. Бага
️️️️
А. Глеб
70'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
А. Павлов
70'
Замена
М. Сиваков
️️️️
Д. Мозолевский
70'
Замена
А. Юревич
️️️️
В. Родионов
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Гасилин
66'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
П. Могилевец
54'
50'
Желтая карточка
А. Глеб
Желтая карточка
А. Лукович
44'
Желтая карточка
И. Зуев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
17
Александр Павлов
АП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
22
Андрей Иванов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
БАТЭ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
8
Завен Бадоян
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
4-3-3
30
Жевнов
23
Родич
75
Ребенко
58
Зуев
3
Лукович
94
Евсеев
28
Могилевец
37
Семак
19
Джорджевич
19
Гасилин
11
Бухаров
4-3-1-2
30
Горбунов
15
Радьков
24
Филипенко
23
Поляков
26
Бордачев
2
Рудик
11
Глеб
8
Володько
17
Павлов
20
Родионов
19
Мозолевский
19
Гасилин
22
Иванов
22
Иванов
19
Гасилин
28
Могилевец
22
Вербицкас
22
Вербицкас
28
Могилевец
8
Володько
8
Бадоян
8
Бадоян
8
Володько
15
Радьков
27
Курлович
27
Курлович
15
Радьков
19
Мозолевский
3
Сиваков
3
Сиваков
19
Мозолевский
2
Рудик
3
Гайдучик
3
Гайдучик
2
Рудик
20
Родионов
5
Юревич
5
Юревич
20
Родионов
11
Глеб
25
Бага
25
Бага
11
Глеб
17
Павлов
23
Олехнович
23
Олехнович
17
Павлов
23
Поляков
11
Володько
11
Володько
23
Поляков
26
Бордачев
80
Концевой
80
Концевой
26
Бордачев
Остались в запасе
Зенит
БАТЭ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Новости команд
Все
Зенит
БАТЭ
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
18:49
«Трабзонспор» везет на матч с «Зенитом» юношеский состав, несмотря на полученную крупную сумму
18:23
6
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
«Биться головой об стенку я устал»: Денисов высказался об уходе из СШОР «Зенит»
16:24
10
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
20
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
18:49
«Трабзонспор» везет на матч с «Зенитом» юношеский состав, несмотря на полученную крупную сумму
18:23
6
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
2
«Биться головой об стенку я устал»: Денисов высказался об уходе из СШОР «Зенит»
16:24
10
Сeмин высказался о критике Глушенкова со стороны игроков сборной России
14:47
20
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+