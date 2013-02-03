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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - Нигерия
Кот-д'Ивуар - Нигерия: обзор матча 03 февраля 2013
Кот-д'Ивуар
03.02.2013, воскресенье, 19:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Нигерия
50'
Ш. Тиоте
43'
Э. Эменике
78'
С. Мба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кот-д'Ивуар - Нигерия
90'
Желтая карточка
В. Эньяма
90'
Замена
Д. Йобо
️️️️
В. Мозес
Замена
Л. Траоре
️️️️
Ромарик
83'
Желтая карточка
С. Бамба
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Мба
Замена
М. Градель
️️️️
С. Калу
69'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Тиоте
Пас отдал
Д. Дрогба
50'
Желтая карточка
С. Калу
47'
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эменике
Пас отдал
Д. Оби Микел
Желтая карточка
Я. Туре
38'
28'
Желтая карточка
О. Онази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
21
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
6
Ромарик
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
5
Эфе Эмброуз
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
19
Сандей Мба
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
17
Огений Онази
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
8
Браун Идейе
ЦФ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Кот-д'Ивуар
16
Даниэль Йебоа
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
15
Макс Градель
ЦП
7
Абдул Разак
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
18
Ласина Траоре
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Нигерия
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
4
Нванкво Обиора
ОП
4
Рубен Габриэль
ЦП
3
Эджик Узени
ЦП
20
Носа Игьебор
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
15
Икечукву Уче
ЦФ
3-4-1-2
1
Барри
5
Тьене
22
Бамба
21
Эбуэ
6
Ромарик
5
Зокора
9
Тиоте
19
Туре
10
Жервиньо
11
Дрогба
8
Калу
4-4-2
1
Эньяма
5
Эмброуз
22
Омеруо
14
Обоабона
3
Эчиеджиле
11
Мозес
10
Оби Микел
17
Онази
19
Мба
9
Эменике
8
Идейе
8
Калу
15
Градель
15
Градель
8
Калу
6
Ромарик
18
Траоре
18
Траоре
6
Ромарик
11
Мозес
2
Йобо
2
Йобо
11
Мозес
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
Нигерия
16
Даниэль Йебоа
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
4
Рубен Габриэль
ЦП
4
Нванкво Обиора
ОП
3
Эджик Узени
ЦП
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
20
Носа Игьебор
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
15
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Остались в запасе
16
Даниэль Йебоа
ВР
23
Бадра Али Сангаре
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
20
Игор Лоло
ЛЗ
14
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
7
Абдул Разак
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
4
Рубен Габриэль
ЦП
4
Нванкво Обиора
ОП
3
Эджик Узени
ЦП
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
20
Носа Игьебор
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
15
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Стефен Кеши
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Нигерия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Роял Бафокенг
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