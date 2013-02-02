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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Мали
ЮАР - Мали: обзор матча 02 февраля 2013
ЮАР
02.02.2013, суббота, 22:30
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Мали
31'
Т. Рантие
58'
С. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЮАР - Мали
ГОЛ!
М. Траоре
1:3
ГОЛ!
А. Тамбура
1:2
ГОЛ!
Ш. Диабате
1:1
Пенальти не реализован!
Л. Майоро
Пенальти не реализован!
М. Малангу
Пенальти не реализован!
Д. Фурман
ГОЛ!
С. Чабалала
1:0
111'
Желтая карточка
М. Траоре
Желтая карточка
Т. Масилела
110'
Замена
С. Чабалала
️️️️
Б. Паркер
105'
+2
Желтая карточка
Л. Майоро
91'
Замена
Т. Сереро
️️️️
Т. Пхала
89'
88'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
М. Самасса
69'
Желтая карточка
С. Соу
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Кейта
55'
Замена
М. Калилу Траоре
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
Т. Пхала
45'
+2
Замена
Л. Майоро
️️️️
Т. Рантие
41'
Желтая карточка
Т. Рантие
40'
ГОЛ! 1:0!
Т. Рантие
Пас отдал
Т. Пхала
31'
Желтая карточка
Б. Кумало
24'
24'
Замена
С. Диарра
️️️️
С. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
3
Тсепо Масилела
ЛЗ
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Бонгани Кумало
ЦЗ
2
Сибонисо Гакса
ПЗ
18
Тхусо Пхала
ЦП
19
Мэй Малангу
ЦП
15
Дин Фурман
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
23
Токело Рантие
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Игесунд
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
4
Адама Кулибали
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
20
Самба Диаките
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
15
Мамаду Самасса
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
ЮАР
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
22
Сензо Мейива
ВР
11
Табо Матлаба
ЦЗ
4
Табо Нтете
ЦЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
6
Лерато Чабангу
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
13
Кагишо Дикгакой
ЦП
10
Тхулани Сереро
ЦП
7
Лелохоноло Майоро
ЦФ
9
Катлего Мфела
ЦФ
Мали
22
Али Йиранго
ВР
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
11
Сигамари Диарра
ЦП
7
Шейх Диарра
ЦП
9
Шейк Диабате
ЦФ
4-3-1-2
16
Куне
3
Масилела
21
Сангвени
14
Кумало
2
Гакса
18
Пхала
19
Малангу
15
Фурман
12
Летшолоньяне
17
Паркер
23
Рантие
4-4-2
16
Диаките
2
Диавара
4
Кулибали
13
Ваге
3
Тамбура
18
Соу
6
Сиссоко
12
Кейта
20
Диаките
20
Майга
15
Самасса
23
Рантие
7
Майоро
7
Майоро
23
Рантие
17
Паркер
8
Чабалала
8
Чабалала
17
Паркер
18
Пхала
10
Сереро
10
Сереро
18
Пхала
6
Сиссоко
8
Траоре
8
Траоре
6
Сиссоко
20
Диаките
11
Диарра
11
Диарра
20
Диаките
15
Самасса
9
Диабате
9
Диабате
15
Самасса
Остались в запасе
ЮАР
Мали
11
Табо Матлаба
ЦЗ
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
4
Табо Нтете
ЦЗ
22
Сензо Мейива
ВР
6
Лерато Чабангу
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
13
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Карлос Игесунд
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
22
Али Йиранго
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
7
Шейх Диарра
ЦП
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
11
Табо Матлаба
ЦЗ
1
Уэйн Сэндилэндс
ВР
4
Табо Нтете
ЦЗ
22
Сензо Мейива
ВР
6
Лерато Чабангу
ЦП
20
Оупа Манииса
ЦП
13
Кагишо Дикгакой
ЦП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Остались в запасе
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
22
Али Йиранго
ВР
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
7
Шейх Диарра
ЦП
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
Главный тренер
Карлос Игесунд
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча ЮАР - Мали
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Нянт Алиум
Стадион:
Дурбан
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