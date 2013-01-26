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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Манчестер Сити
Сток Сити - Манчестер Сити: обзор матча 26 января 2013
Сток Сити
26.01.2013, суббота, 16:45
Англия. Кубок, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
84'
П. Хавьер Сабалета
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Манчестер Сити
85'
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
К. Тевес
84'
ГОЛ! 0:1!
П. Хавьер Сабалета
Пас отдал
Э. Джеко
79'
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
П. Крауч
️️️️
К. Джонс
74'
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Э. Уилкинсон
73'
Замена
К. Джером
️️️️
М. Кайтли
65'
61'
Замена
С. Агуэро
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
Р. Шоттон
52'
39'
Замена
Г. Клиши
️️️️
В. Компани
35'
Желтая карточка
А. Коларов
32'
Травма
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
19
Джонатан Уолтерс
ЦП
28
Майкл Кайтли
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Сток Сити
13
Карло Нэш
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-3-1
29
Соренсен
28
Уилкинсон
6
Хут
17
Шоукросс
5
Шоттон
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Уолтерс
28
Кайтли
9
Джонс
4-2-1-2-1
25
Пантилимон
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
11
Коларов
6
Хави Гарсия
18
Бэрри
20
Милнер
32
Тевес
21
Сильва
10
Джеко
28
Уилкинсон
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
28
Уилкинсон
9
Джонс
15
Крауч
15
Крауч
9
Джонс
28
Кайтли
35
Джером
35
Джером
28
Кайтли
4
Компани
3
Клиши
3
Клиши
4
Компани
32
Тевес
6
Родуэлл
6
Родуэлл
32
Тевес
11
Коларов
10
Агуэро
10
Агуэро
11
Коларов
Остались в запасе
Сток Сити
Манчестер Сити
13
Карло Нэш
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Джо Харт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Сток Сити - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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