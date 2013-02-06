Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Италия
Нидерланды - Италия: обзор матча 06 февраля 2013
Нидерланды
06.02.2013, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Италия
33'
Д. Ленс
90+1'
М. Верратти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Италия
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Верратти
Пас отдал
А. Джилардино
Замена
Р. ван Рейн
️️️️
Д. Янмат
85'
74'
Замена
А. Раноккия
️️️️
А. Барцальи
72'
Замена
А. Джилардино
️️️️
С. Эль-Шаарави
61'
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Балотелли
61'
Замена
М. Верратти
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Д. Кейт
️️️️
О. Джон
60'
46'
Замена
А. Диаманти
️️️️
А. Кандрева
46'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Пирло
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Й. Класи
46'
Замена
А. Роббен
️️️️
Р. ван Перси
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ленс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПЗ
0
Ола Джон
ЛВ
16
Йорди Класи
ОП
16
Кевин Строотман
ОП
0
Адам Махер
ЦП
7
Джермейн Ленс
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Андреа Пирло
ОП
16
Даниэле Де Росси
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
0
Дирк Кейт
ПП
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Крул
17
Блинд
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
0
Янмат
16
Класи
16
Строотман
0
Махер
0
Джон
7
Ленс
9
ван Перси
4-2-2-1-1
1
Буффон
7
Абате
15
Барцальи
0
Астори
2
Сантон
21
Пирло
16
Де Росси
6
Кандрева
18
Монтоливо
22
Эль-Шаарави
9
Балотелли
0
Янмат
12
ван Рейн
12
ван Рейн
0
Янмат
16
Класи
8
Де Гузман
8
Де Гузман
16
Класи
9
ван Перси
11
Роббен
11
Роббен
9
ван Перси
0
Джон
0
Кейт
0
Кейт
0
Джон
15
Барцальи
13
Раноккия
13
Раноккия
15
Барцальи
21
Пирло
24
Флоренци
24
Флоренци
21
Пирло
16
Де Росси
6
Верратти
6
Верратти
16
Де Росси
6
Кандрева
23
Диаманти
23
Диаманти
6
Кандрева
9
Балотелли
0
Освальдо
0
Освальдо
9
Балотелли
22
Эль-Шаарави
11
Джилардино
11
Джилардино
22
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Нидерланды
Италия
22
Кеннет Вермеер
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
22
Кеннет Вермеер
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Нидерланды - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Нидерланды
Италия
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
12:26
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
00:42
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Семшов дерзко ответил ван дер Сару на слова о везении России на Евро-2008
Вчера, 20:11
3
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
Вчера, 16:59
1
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
00:42
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
Вчера, 21:35
Семшов дерзко ответил ван дер Сару на слова о везении России на Евро-2008
Вчера, 20:11
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
12:26
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
Вчера, 16:59
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
Вчера, 00:41
Италия – Франция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Матерацци заявил, что мог умереть от удара Зидана в финале ЧМ-2006
12 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+