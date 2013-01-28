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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Мали
ДР Конго - Мали: обзор матча 28 января 2013
ДР Конго
28.01.2013, понедельник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мали
3'
Д. Мбокани (П)
14'
М. Самасса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ДР Конго - Мали
87'
Замена
С. Диарра
️️️️
С. Диаките
Замена
П. Кабангу
️️️️
И. Ивс-Диба
86'
85'
Желтая карточка
М. Калилу Траоре
Замена
Д. Мукок Канда
️️️️
Д. Калуйитука
79'
78'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
М. Самасса
Желтая карточка
С. Макиади
77'
73'
Замена
М. Калилу Траоре
️️️️
М. Сиссоко
64'
Желтая карточка
М. Самасса
52'
Желтая карточка
А. Тамбура
Замена
Т. Мпуту Маби
️️️️
Л. Луа-Луа
46'
33'
Желтая карточка
С. Соу
32'
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
21'
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Самасса
Пас отдал
А. Тамбура
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мбокани
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Ломана Луа-Луа
АП
20
Илунга Ивс-Диба
ЦФ
23
Диоко Калуйитука
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Мали
22
Мамаду Самасса
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Адама Кулибали
ЦЗ
18
Самба Соу
ЦП
20
Самба Диаките
ЦП
6
Мохаммед Сиссоко
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
15
Мамаду Самасса
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Патрис Картерон
ДР Конго
16
Бакала Ланду
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
14
Зола Матумона
ЦП
13
Трезор Мпуту Маби
ЦФ
15
Део Мукок Канда
ЦФ
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
22
Пату Кабангу
ЦФ
0
Маниа Будже
ЦФ
Мали
22
Али Йиранго
ВР
16
Сумбейла Диаките
ВР
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
11
Сигамари Диарра
ЦП
7
Шейх Диарра
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
9
Шейк Диабате
ЦФ
4-2-1-3
1
Кидиаба
3
Касусула
2
Мпеко
14
Закуани
17
Монгонгю
7
Мулумбу
6
Макиади
19
Луа-Луа
9
Мбокани
23
Калуйитука
20
Ивс-Диба
4-4-2
22
Самасса
2
Диавара
13
Ваге
4
Кулибали
3
Тамбура
20
Диаките
6
Сиссоко
12
Кейта
18
Соу
20
Майга
15
Самасса
19
Луа-Луа
13
Маби
13
Маби
19
Луа-Луа
23
Калуйитука
15
Канда
15
Канда
23
Калуйитука
20
Ивс-Диба
22
Кабангу
22
Кабангу
20
Ивс-Диба
6
Сиссоко
8
Траоре
8
Траоре
6
Сиссоко
20
Диаките
11
Диарра
11
Диарра
20
Диаките
15
Самасса
9
Диабате
9
Диабате
15
Самасса
Остались в запасе
ДР Конго
Мали
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
14
Зола Матумона
ЦП
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
16
Бакала Ланду
ВР
0
Маниа Будже
ЦФ
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Главный тренер
Клод Ле Руа
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
22
Али Йиранго
ВР
7
Шейх Диарра
ЦП
16
Сумбейла Диаките
ВР
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Патрис Картерон
Остались в запасе
0
Гуйлан Кисомб
ЦП
14
Зола Матумона
ЦП
0
Лувумбу Нзинга
ЦФ
16
Бакала Ланду
ВР
0
Маниа Будже
ЦФ
23
Парфэйт Манданда
ВР
3
Ландри Мюлемо
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
Остались в запасе
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
22
Али Йиранго
ВР
7
Шейх Диарра
ЦП
16
Сумбейла Диаките
ВР
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
17
Махамане Траоре
ОП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
Главный тренер
Клод Ле Руа
Главный тренер
Патрис Картерон
Статистика матча ДР Конго - Мали
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Главный судья:
Джамель Хаймуди
(Оран)
Стадион:
Дурбан
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