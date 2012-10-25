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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Металлист
Русенборг - Металлист: обзор матча 25 октября 2012
Русенборг
25.10.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
46'
Т. Эльюнусси
81'
Марлос
89'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Металлист
90'
+2
Замена
П. Ребенок
️️️️
Марлос
Желтая карточка
М. Дискеруд
89'
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Хавьер
86'
Желтая карточка
М. Торсильери
81'
ГОЛ! 1:1!
Марлос
Пас отдал
К. Вильягра
Замена
Д. Хольм
️️️️
Д. Чибуике
77'
72'
Замена
Эдмар
️️️️
С. Бланко
46'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 1:0!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
Д. Чибуике
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
22
Раде Прица
ЦФ
11
Джон Чибуике
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Русенборг
12
Александр Лунд Хансен
ВР
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
8
Эдмар
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
3-2-3-2
1
Эрлунд
42
Дискеруд
4
Страндберг
4
Региниуссен
3
Дорсин
2
Гамбоа
22
Свенссон
18
Эльюнусси
9
Докал
11
Чибуике
22
Прица
4-2-2-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
29
Бланко
19
Торрес
10
Марлос
10
Хавьер
11
Виллиан
11
Тайсон
11
Чибуике
7
Хольм
7
Хольм
11
Чибуике
29
Бланко
8
Эдмар
8
Эдмар
29
Бланко
10
Марлос
82
Ребенок
82
Ребенок
10
Марлос
11
Виллиан
9
Кристальдо
9
Кристальдо
11
Виллиан
Остались в запасе
Русенборг
Металлист
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
12
Александр Лунд Хансен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Остались в запасе
27
Моххамед Авал Исса
ЦП
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
14
Йон-Инге Хейланд
ЦЗ
12
Александр Лунд Хансен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Статистика матча Русенборг - Металлист
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Леркендаль
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