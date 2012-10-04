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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - Днепр
АИК - Днепр: обзор матча 04 октября 2012
АИК
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
2 : 3
Завершен
Днепр
5'
Х. Даниэльссон
45'
Х. Гоитом
41'
Н. Калинич
74'
В. Мандзюк
83'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - Днепр
90'
+5
Желтая карточка
С. Кравченко
Желтая карточка
Х. Даниэльссон
90'
+4
84'
Желтая карточка
Е. Селезнев
83'
ГОЛ! 2:3!
Е. Селезнев
Желтая карточка
Н. Йоханссон
82'
79'
Замена
С. Кравченко
️️️️
А. Алиев
Желтая карточка
М. Лорентсон
78'
Замена
М. Бангура
️️️️
К. Карикари
75'
74'
ГОЛ! 2:2!
В. Мандзюк
Пас отдал
И. Стринич
66'
Замена
Матеус
️️️️
О. Мазух
Замена
М. Кайонго-Мутумба
️️️️
Д. Густавссон
65'
Замена
С. Боргес
️️️️
Х. Гоитом
65'
46'
Замена
А. Федецкий
️️️️
Е. Чеберячко
ГОЛ! 2:1!
Х. Гоитом
Пас отдал
Х. Даниэльссон
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Ротань
ГОЛ! 1:0!
Х. Даниэльссон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
20
Ибрахима Моро
ЦП
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
30
Атакора Лалавеле
ПП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
22
Кваме Карикари
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
88
Александр Алиев
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
99
Матеус
ЦФ
4-3-1-2
27
Турина
4
Йоханссон
3
Карлссон
2
Бэкмэн
16
Лорентсон
20
Моро
13
Даниэльссон
30
Лалавеле
90
Густавссон
22
Карикари
36
Гоитом
4-1-3-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
14
Чеберячко
23
Стринич
3
Мазух
29
Ротань
20
Жулиано
88
Алиев
22
Коноплянка
9
Калинич
11
Селезнев
22
Карикари
18
Бангура
18
Бангура
22
Карикари
90
Густавссон
9
Кайонго-Мутумба
9
Кайонго-Мутумба
90
Густавссон
36
Гоитом
5
Боргес
5
Боргес
36
Гоитом
14
Чеберячко
44
Федецкий
44
Федецкий
14
Чеберячко
88
Алиев
14
Кравченко
14
Кравченко
88
Алиев
3
Мазух
99
Матеус
99
Матеус
3
Мазух
Остались в запасе
АИК
Днепр
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча АИК - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Расунда
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