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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Рубин
Интер - Рубин: обзор матча 20 сентября 2012
Интер
20.09.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
39'
М. Ливайя
90+2'
Ю. Нагатомо
17'
А. Рязанцев
84'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Рубин
ГОЛ! 2:2!
Ю. Нагатомо
Пас отдал
Д. Милито
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Гуарин
89'
85'
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
84'
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Р. Еременко
81'
Замена
В. Калешин
️️️️
С. Боккетти
76'
Желтая карточка
П. Орбаис
74'
Желтая карточка
И. Маркано
69'
Замена
П. Орбаис
️️️️
А. Рязанцев
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Кассано
67'
Замена
Д. Милито
️️️️
М. Ливайя
61'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Жонатан
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Э. Камбьяссо
39'
36'
Желтая карточка
С. Боккетти
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Рязанцев
17'
Пенальти не реализован!
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Жонатан
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
16
Сальваторе Боккетти
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Интер
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
22
Диего Милито
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
6
Самуэль
13
Раноккия
2
Жонатан
4
Дзанетти
5
Гаргано
91
Камбьяссо
11
Коутиньо
10
Ливайя
99
Кассано
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
76
Шаронов
44
Навас
5
Маркано
16
Боккетти
10
Натхо
7
Рязанцев
26
Еременко
61
Карадениз
23
Рондон
99
Кассано
2
Перейра
2
Перейра
99
Кассано
2
Жонатан
13
Гуарин
13
Гуарин
2
Жонатан
10
Ливайя
22
Милито
22
Милито
10
Ливайя
16
Боккетти
17
Калешин
17
Калешин
16
Боккетти
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
7
Рязанцев
6
Орбаис
6
Орбаис
7
Рязанцев
Остались в запасе
Интер
Рубин
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
10
Уэсли Снейдер
АП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
80
Алиреза Хагиги
ВР
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
10
Уэсли Снейдер
АП
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Интер - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Помощники судьи:
Штефан Лупп
Вольфганг Вальц
Дополнительные помощники:
Марко Фритц
Роберт Хартманн
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) "НТВ" 22:55 (прямая)
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