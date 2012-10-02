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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Шахтер
Ювентус - Шахтер: обзор матча 02 октября 2012
Ювентус
02.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
25'
Л. Бонуччи
23'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Шахтер
90'
+1
Желтая карточка
Илсиньо
Замена
П. Погба
️️️️
А. Видаль
85'
84'
Замена
Илсиньо
️️️️
А. Тейшейра
76'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Д. Кьеллини
72'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
65'
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Вучинич
58'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
43'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
А. Пирло
25'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
21
Матри
9
Вучинич
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
23
Видаль
8
Погба
8
Погба
23
Видаль
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Джовинко
9
Вучинич
11
Тейшейра
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тейшейра
Остались в запасе
Ювентус
Шахтер
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ювентус - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Помощники судьи:
Роб ван де Вен
Анджело Боонман
Дополнительные помощники:
Пол ван Букел
Эд Янссен
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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