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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Ювентус
Челси - Ювентус: обзор матча 19 сентября 2012
Челси
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
31'
Оскар
33'
Оскар
38'
А. Видаль
80'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ювентус
88'
Замена
А. Матри
️️️️
М. Вучинич
80'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Маркизио
77'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
75'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Джовинко
Замена
Х. Мата
️️️️
Оскар
75'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Рамирес
69'
66'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Рамирес
60'
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Видаль
Пас отдал
К. Маркизио
ГОЛ! 2:0!
Оскар
Пас отдал
Э. Коул
33'
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
Э. Азар
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛАЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ПАЗ
8
Оскар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
10
Эден Азар
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
2-3-2-2-1
1
Чех
4
Луис
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
20
Иванович
8
Лэмпард
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
9
Торрес
3-1-4-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
2
Лихтштайнер
23
Видаль
10
Маркизио
27
Асамоа
9
Вучинич
21
Джовинко
7
Рамирес
5
Бертранд
5
Бертранд
7
Рамирес
8
Оскар
64
Мата
64
Мата
8
Оскар
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Джовинко
9
Вучинич
21
Матри
21
Матри
9
Вучинич
Остались в запасе
Челси
Ювентус
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
30
Марко Сторари
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Лусио
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Челси - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бертину Миранда
Жозе Тригу (оба Португалия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая) "HD Спорт" 22:30 (прямая)
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