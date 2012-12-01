Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 01 декабря 2012
Бавария
01.12.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
67'
Т. Кроос
74'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
90'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
86'
81'
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Н. Суботич
79'
Травма
Н. Суботич
74'
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Т. Мюллер
67'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Х. Бадштубер
37'
Травма
Х. Бадштубер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
28
Бадштубер
21
Лам
31
Швайнштайгер
88
Мартинес
8
Кроос
7
Рибери
9
Манджукич
13
Мюллер
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
16
Блащиковски
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
28
Бадштубер
17
Боатенг
17
Боатенг
28
Бадштубер
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
3
Суботич
28
Сантана
28
Сантана
3
Суботич
27
Гетце
20
Шибер
20
Шибер
27
Гетце
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:25 (прямая)
Новости команд
Все
Бавария
Боруссия Д
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
Вчера, 00:55
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
3
Пятикратный чемпион Германии признался, что мог выпить три кружки пива и съесть бургер
12 ноября
4
Нойер с большой вероятностью завершит карьеру в конце сезона
12 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
9
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+