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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - Спартак
Шахтер - Спартак: обзор матча 08 августа 2012
Шахтер
08.08.2012, среда, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Спартак
49'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Спартак
Замена
И. Ордец
️️️️
С. Кривцов
78'
Замена
Б. Ренан
️️️️
Виллиан
78'
Замена
А. Федецкий
️️️️
В. Кобин
70'
Замена
В. Чурко
️️️️
А. Патрик
70'
Желтая карточка
С. Кривцов
65'
60'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Шевчук
60'
Замена
М. Девич
️️️️
Е. Селезнев
60'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
60'
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
А. Патрик
49'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Коста
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
А. Гай
46'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
А. Кучер
46'
Замена
А. Каниболоцкий
️️️️
Б. Шуст
46'
46'
Замена
Н. Фадеев
️️️️
Е. Макеев
46'
Замена
Веллитон
️️️️
И. Горбатенко
46'
Замена
Ари
️️️️
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
(К)
ЦП
10
Алан Патрик
АП
19
Алексей Гай
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Джано
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
70
Бруно Ренан
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
4-1-3-2
35
Шуст
13
Шевчук
27
Кривцов
50
Кучер
14
Кобин
3
Хюбшман
11
Коста
10
Патрик
19
Гай
11
Селезнев
10
Виллиан
4-2-3-1
30
Песьяков
34
Макеев
15
Пуцко
2
Кутепов
77
Гатагов
4
Чельстрем
21
Зотов
91
Яковлев
23
Горбатенко
7
Джано
22
Дзюба
10
Патрик
11
Чурко
11
Чурко
10
Патрик
10
Виллиан
70
Бруно Ренан
70
Бруно Ренан
10
Виллиан
35
Шуст
1
Каниболоцкий
1
Каниболоцкий
35
Шуст
13
Шевчук
15
Рац
15
Рац
13
Шевчук
27
Кривцов
18
Ордец
18
Ордец
27
Кривцов
50
Кучер
19
Чигринский
19
Чигринский
50
Кучер
14
Кобин
44
Федецкий
44
Федецкий
14
Кобин
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
19
Гай
11
Тейшейра
11
Тейшейра
19
Гай
11
Коста
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Коста
11
Селезнев
32
Девич
32
Девич
11
Селезнев
34
Макеев
44
Фадеев
44
Фадеев
34
Макеев
4
Чельстрем
8
Махмудов
8
Махмудов
4
Чельстрем
23
Горбатенко
11
Веллитон
11
Веллитон
23
Горбатенко
22
Дзюба
39
Ари
39
Ари
22
Дзюба
Остались в запасе
Шахтер
Спартак
5
Андрей Тотовицкий
АП
30
Никита Шевченко
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
47
Андрей Святов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
30
Никита Шевченко
ВР
Остались в запасе
47
Андрей Святов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шахтер - Спартак
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Помощники судьи:
Алексей Андреев (Донецк)
Андрей Береговой (Макеевка)
Стадион:
Донбасс-Арена
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