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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 18 мая 2013
Сампдория
18.05.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 2
Завершен
Ювентус
31'
Эдер (П)
57'
Л. Де Сильвестри
75'
М. Икарди
25'
Ф. Квальярелла
90+1'
Э. Джаккерини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Э. Джаккерини
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
87'
Травма
Н. Бендтнер
Замена
Г. Берарди
️️️️
М. Эстигаррибия
84'
80'
Замена
Рубиньо
️️️️
М. Сторари
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Эдер
80'
Желтая карточка
М. Икарди
75'
ГОЛ! 3:1!
М. Икарди
Пас отдал
Эдер
75'
74'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
С. Джовинко
74'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
С. Падоин
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Паломбо
66'
ГОЛ! 2:1!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
М. Эстигаррибия
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эдер
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Паоло Кастеллини
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
3-5-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
13
Мустафи
7
Кастеллини
18
Эстигаррибия
15
Поли
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
29
Де Сильвестри
23
Эдер
9
Икарди
4-4-2
30
Сторари
22
Исла
19
Бонуччи
4
Касерес
14
Кьеллини
19
Падоин
21
Пирло
15
Джаккерини
29
Де Челье
21
Джовинко
27
Квальярелла
18
Эстигаррибия
28
Берарди
28
Берарди
18
Эстигаррибия
17
Паломбо
11
Мунари
11
Мунари
17
Паломбо
23
Эдер
18
Сансоне
18
Сансоне
23
Эдер
30
Сторари
34
Рубиньо
34
Рубиньо
30
Сторари
19
Падоин
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
19
Падоин
21
Джовинко
32
Бендтнер
32
Бендтнер
21
Джовинко
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
93
Анделько Савич
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
93
Анделько Савич
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сампдория - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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