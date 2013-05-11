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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Зенит (мол)
Ростов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 11 мая 2013
Ростов (мол)
11.05.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
65'
А. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Карташов
️️️️
Х. Байрамян
90'
+1
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Кулишев
89'
Желтая карточка
Н. Васильев
86'
Замена
А. Фандеев
️️️️
Д. Маляка
84'
Желтая карточка
Х. Байрамян
77'
75'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
75'
Замена
А. Симонян
️️️️
Е. Алфёров
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Васильев
73'
Замена
Н. Васильев
️️️️
М. Гурбанов
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
65'
Желтая карточка
А. Орсаев
55'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Лепский
46'
34'
Желтая карточка
Д. Чистяков
5'
Желтая карточка
Е. Алфёров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
96
Никита Васильев
ПП
64
Андрей Фандеев
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Зенит (мол)
29
Михаил Мжельский
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Артем Симонян
АП
3-2-1-2-2
12
Орсаев
45
Лазуткин
68
Зотов
66
Губанов
4
Васильев
16
Круглов
15
Маляка
19
Байрамян
32
Кулишев
63
Лепский
70
Гурбанов
3-5-2
30
Цветков
17
Костин
75
Ребенко
78
Чистяков
17
Алфёров
22
Вербицкас
28
Могилевец
88
Богаев
5
Зинков
20
Марков
93
Панфилов
32
Кулишев
17
Демченко
17
Демченко
32
Кулишев
70
Гурбанов
96
Васильев
96
Васильев
70
Гурбанов
15
Маляка
64
Фандеев
64
Фандеев
15
Маляка
4
Васильев
44
Смирнов
44
Смирнов
4
Васильев
19
Байрамян
8
Карташов
8
Карташов
19
Байрамян
63
Лепский
23
Николич
23
Николич
63
Лепский
17
Алфёров
10
Симонян
10
Симонян
17
Алфёров
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
Остались в запасе
Ростов (мол)
Зенит (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
91
Данила Ящук
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
82
Владислав Суслов
ВР
Остались в запасе
91
Данила Ящук
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Ростов (мол) - Зенит (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Наседин
(Железнодорожный)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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