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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Краснодар (мол)
Зенит (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 20 апреля 2013
Зенит (мол)
20.04.2013, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
6 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
18'
А. Гасилин
26'
В. Зинков
28'
Л. Джорджевич (П)
35'
Л. Джорджевич
63'
А. Симонян (П)
72'
Д. Ящук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Краснодар (мол)
90'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
Н. Чхапелия
79'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
О. Михайлов
Замена
К. Троянов
️️️️
П. Могилевец
78'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
А. Симонян
78'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Богаев
75'
Замена
Е. Марков
️️️️
В. Зинков
74'
Замена
Е. Алфёров
️️️️
А. Иванов
72'
ГОЛ! 6:0!
Д. Ящук
72'
70'
Замена
П. Марушко
️️️️
В. Альшанский
Замена
Д. Ящук
️️️️
А. Гасилин
70'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
А. Симонян
63'
46'
Замена
Н. Акимов
️️️️
Е. Андриенко
46'
Замена
А. Майер
️️️️
И. Ламбарский
46'
Замена
А. Гамалян
️️️️
Тейку
46'
Замена
Д. Кавлинов
️️️️
Н. Ревишвили
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
44'
ГОЛ! 4:0!
Л. Джорджевич
35'
34'
Желтая карточка
Е. Андриенко
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Джорджевич
28'
ГОЛ! 2:0!
В. Зинков
26'
Желтая карточка
С. Ребенко
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Гасилин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
29
Михаил Мжельский
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Артем Симонян
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
64
Олег Ланин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
72
Алексей Майер
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
3-4-1-2
29
Мжельский
5
Ходжаниязов
75
Ребенко
17
Костин
22
Иванов
88
Богаев
28
Могилевец
5
Зинков
10
Симонян
19
Гасилин
19
Джорджевич
3-2-4-1
77
Ревишвили
67
Михайлов
37
Лузин
4
Тейку
5
Морозов
64
Ланин
41
Андриенко
10
Жигулев
19
Ламбарский
7
Чхапелия
30
Альшанский
28
Могилевец
79
Троянов
79
Троянов
28
Могилевец
19
Гасилин
91
Ящук
91
Ящук
19
Гасилин
88
Богаев
13
Киреенко
13
Киреенко
88
Богаев
22
Иванов
17
Алфёров
17
Алфёров
22
Иванов
10
Симонян
22
Вербицкас
22
Вербицкас
10
Симонян
5
Зинков
20
Марков
20
Марков
5
Зинков
4
Тейку
46
Гамалян
46
Гамалян
4
Тейку
19
Ламбарский
72
Майер
72
Майер
19
Ламбарский
30
Альшанский
53
Марушко
53
Марушко
30
Альшанский
67
Михайлов
21
Ахриев
21
Ахриев
67
Михайлов
7
Чхапелия
2
Хмелевской
2
Хмелевской
7
Чхапелия
41
Андриенко
57
Акимов
57
Акимов
41
Андриенко
77
Ревишвили
78
Кавлинов
78
Кавлинов
77
Ревишвили
Остались в запасе
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Зенит (мол) - Краснодар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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