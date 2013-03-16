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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 16 марта 2013
ЦСКА (мол)
16.03.2013, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
6 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
9'
К. Базелюк
18'
Л. Адамс
45'
К. Базелюк
60'
К. Базелюк (П)
80'
С. Георгиевский
87'
Д. Хурцидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 6:0!
Д. Хурцидзе
87'
86'
Замена
А. Агеев
️️️️
О. Ланин
ГОЛ! 5:0!
С. Георгиевский
80'
78'
Замена
Х. Ахриев
️️️️
В. Альшанский
Замена
А. Налетов
️️️️
Л. Адамс
71'
Замена
В. Семёнов
️️️️
Г. Засеев
66'
64'
Замена
И. Борисов
️️️️
И. Ламбарский
Замена
П. Котов
️️️️
П. Тен
64'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
К. Базелюк
61'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Базелюк
60'
59'
Красная карточка
В. Ермаков
Замена
С. Георгиевский
️️️️
Д. Ефремов
53'
46'
Замена
А. Майер
️️️️
П. Марушко
46'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Н. Огурцов
46'
Замена
А. Лузин
️️️️
Тейку
46'
Замена
В. Ермаков
️️️️
Н. Ревишвили
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Ю. Бавин
46'
ГОЛ! 3:0!
К. Базелюк
45'
ГОЛ! 2:0!
Л. Адамс
Пас отдал
Г. Засеев
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
Пас отдал
Д. Ефремов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
82
Николай Огурцов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
75
Владислав Семёнов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
72
Алексей Майер
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
4-2-2-2
14
Карпов
15
Караваев
33
Адамс
20
Полюткин
22
Тен
40
Бавин
7
Засеев
10
Хурцидзе
22
Ефремов
10
Базелюк
17
Середин
4-2-2-2
77
Ревишвили
48
Марченко
15
Кузьмичёв
4
Тейку
77
Старков
64
Ланин
5
Морозов
82
Огурцов
19
Ламбарский
30
Альшанский
53
Марушко
7
Засеев
75
Семёнов
75
Семёнов
7
Засеев
22
Тен
17
Котов
17
Котов
22
Тен
33
Адамс
92
Налетов
92
Налетов
33
Адамс
10
Базелюк
24
Мартусевич
24
Мартусевич
10
Базелюк
22
Ефремов
13
Георгиевский
13
Георгиевский
22
Ефремов
40
Бавин
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
40
Бавин
4
Тейку
37
Лузин
37
Лузин
4
Тейку
53
Марушко
72
Майер
72
Майер
53
Марушко
19
Ламбарский
96
Борисов
96
Борисов
19
Ламбарский
64
Ланин
76
Агеев
76
Агеев
64
Ланин
30
Альшанский
21
Ахриев
21
Ахриев
30
Альшанский
77
Ревишвили
45
Ермаков
45
Ермаков
77
Ревишвили
82
Огурцов
10
Жигулев
10
Жигулев
82
Огурцов
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Октябрь
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