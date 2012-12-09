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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Анжи (мол)
Зенит (мол) - Анжи (мол): обзор матча 09 декабря 2012
Зенит (мол)
09.12.2012, воскресенье, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 1
Завершен
Анжи (мол)
11'
В. Ефимов
49'
Ш. Мирзаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Анжи (мол)
90'
+2
Замена
Г. Алданов
️️️️
М. Гамидов
83'
Желтая карточка
Т. Мусалов
Замена
Е. Серенков
️️️️
В. Зинков
82'
Замена
П. Могилевец
️️️️
О. Вербицкас
77'
Замена
А. Егоров
️️️️
Е. Марков
76'
Желтая карточка
Е. Марков
73'
Замена
А. Симонян
️️️️
А. Евсеев
67'
Замена
А. Панфилов
️️️️
В. Ефимов
63'
Желтая карточка
А. Иванов
58'
49'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мирзаев
Пас отдал
Т. Мусалов
ГОЛ! 1:0!
В. Ефимов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Артем Симонян
АП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
54
Арсен Гусейнов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
2-5-1-2
23
Бабурин
17
Костин
78
Чистяков
94
Евсеев
5
Зинков
22
Вербицкас
88
Богаев
22
Иванов
23
Каюков
20
Марков
98
Ефимов
4-5-1
26
Джиоев
44
Удунян
44
Курбанов
63
Байсонгуров
5
Мусалов
80
Корголоев
24
Расулов
38
Гамидов
52
Магомедов
75
Мусалов
92
Мирзаев
98
Ефимов
93
Панфилов
93
Панфилов
98
Ефимов
20
Марков
59
Егоров
59
Егоров
20
Марков
5
Зинков
60
Серенков
60
Серенков
5
Зинков
94
Евсеев
10
Симонян
10
Симонян
94
Евсеев
22
Вербицкас
28
Могилевец
28
Могилевец
22
Вербицкас
38
Гамидов
34
Алданов
34
Алданов
38
Гамидов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Анжи (мол)
75
Степан Ребенко
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
54
Арсен Гусейнов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
54
Арсен Гусейнов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Зенит (мол) - Анжи (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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