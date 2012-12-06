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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Ростов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 06 декабря 2012
Ростов (мол)
06.12.2012, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар (мол)
56'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Кулишев
90'
+2
Замена
Д. Остапенко
️️️️
А. Степанов
90'
+1
Желтая карточка
А. Демченко
88'
76'
Замена
О. Михайлов
️️️️
П. Марушко
65'
Замена
Е. Андриенко
️️️️
К. Морозов
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Гурбанов
64'
62'
Желтая карточка
Н. Комличенко
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
56'
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Р. Нахушев
46'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Майер
Замена
В. Медников
️️️️
С. Белоусов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
15
Максим Серегин
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-2-1-1-2
12
Мадилов
66
Губанов
68
Зотов
44
Смирнов
16
Круглов
4
Васильев
7
Белоусов
32
Кулишев
30
Степанов
70
Гурбанов
3-1-3-1-2
1
Городов
2
Хмелевской
37
Лузин
55
Нахушев
5
Морозов
21
Ахриев
72
Майер
10
Жигулев
21
Ерохин
15
Серегин
53
Марушко
30
Степанов
8
Остапенко
8
Остапенко
30
Степанов
70
Гурбанов
50
Козлов
50
Козлов
70
Гурбанов
32
Кулишев
8
Карташов
8
Карташов
32
Кулишев
7
Белоусов
17
Медников
17
Медников
7
Белоусов
5
Морозов
41
Андриенко
41
Андриенко
5
Морозов
53
Марушко
67
Михайлов
67
Михайлов
53
Марушко
55
Нахушев
19
Ламбарский
19
Ламбарский
55
Нахушев
72
Майер
27
Комличенко
27
Комличенко
72
Майер
Остались в запасе
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Ростов (мол) - Краснодар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чернецов
(Смоленск)
Стадион:
Локомотив
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