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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
ЦСКА (мол) - Амкар (мол): обзор матча 17 ноября 2012
ЦСКА (мол)
17.11.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 2
Завершен
Амкар (мол)
42'
А. Заболотный
38'
Е. Тюкалов
61'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Ю. Бавин
90'
90'
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Панцырев
90'
Замена
Н. Пермяков
️️️️
М. Белов
81'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
М. Блажич
Замена
Л. Адамс
️️️️
Р. Нетфуллин
79'
77'
Замена
А. Гордеев
️️️️
Б. Идову
Желтая карточка
П. Тен
76'
69'
Желтая карточка
М. Блажич
69'
Замена
Э. Гагиты
️️️️
П. Шувалов
Замена
Д. Литвинов
️️️️
К. Базелюк
67'
61'
ГОЛ! 1:2!
Е. Тюкалов
Замена
С. Середин
️️️️
А. Попов
55'
46'
Замена
А. Данилов
️️️️
М. Опарин
Замена
К. Инсунг
️️️️
Г. Засеев
46'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Н. Дергачев
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Заболотный
42'
38'
Замена
Д. Зуев
️️️️
В. Алейников
38'
ГОЛ! 0:1!
Е. Тюкалов
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
С. Федотов
14'
6'
Желтая карточка
И. Кричмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
18
Артем Попов
ПВ
11
Николай Дергачев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
92
Михаил Белов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
60
Павел Шувалов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
17
Сергей Середин
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
26
Артем Гордеев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
77
Даниил Зуев
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
3-2-2-3
1
Помазун
22
Тен
8
Федотов
15
Караваев
7
Засеев
40
Бавин
10
Хурцидзе
18
Попов
10
Базелюк
91
Заболотный
11
Дергачев
4-2-2-1-1
1
Опарин
45
Придюк
18
Гаращенков
2
Кричмар
30
Идову
92
Белов
38
Алейников
36
Панцырев
32
Блажич
7
Тюкалов
60
Шувалов
Нетфуллин
33
Адамс
33
Адамс
Нетфуллин
10
Базелюк
31
Литвинов
31
Литвинов
10
Базелюк
18
Попов
17
Середин
17
Середин
18
Попов
11
Дергачев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
11
Дергачев
7
Засеев
77
Инсунг
77
Инсунг
7
Засеев
8
Федотов
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
8
Федотов
60
Шувалов
73
Гагиты
73
Гагиты
60
Шувалов
30
Идову
26
Гордеев
26
Гордеев
30
Идову
32
Блажич
96
Чухланцев
96
Чухланцев
32
Блажич
92
Белов
44
Пермяков
44
Пермяков
92
Белов
36
Панцырев
10
Лаук
10
Лаук
36
Панцырев
38
Алейников
77
Зуев
77
Зуев
38
Алейников
1
Опарин
35
Данилов
35
Данилов
1
Опарин
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Амкар (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Амкар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Соколов
(Тверь)
Стадион:
Футбольный манеж ЛФК ЦСКА
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