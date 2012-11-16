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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Зенит (мол)
Динамо (мол) - Зенит (мол): обзор матча 16 ноября 2012
Динамо (мол)
16.11.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 2
Завершен
Зенит (мол)
31'
П. Соломатин
81'
А. Панюков
69'
О. Вербицкас
85'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Зенит (мол)
90'
Желтая карточка
К. Костин
Замена
А. Каташевский
️️️️
П. Соломатин
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
Е. Марков
84'
Замена
А. Панфилов
️️️️
О. Вербицкас
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
Пас отдал
Н. Сергеев
81'
75'
Желтая карточка
Е. Марков
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Нехайчик
73'
Желтая карточка
П. Нехайчик
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
О. Вербицкас
Пас отдал
И. Зуев
Замена
А. Ташаев
️️️️
М. Жабкин
59'
Замена
А. Панюков
️️️️
Д. Отставнов
54'
46'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Егоров
46'
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Каюков
46'
Замена
А. Симонян
️️️️
В. Ефимов
43'
Желтая карточка
И. Зуев
ГОЛ! 1:0!
П. Соломатин
Пас отдал
Д. Отставнов
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
59
Алексей Егоров
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Артем Каташевский
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
10
Артем Симонян
АП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-3-3
39
Фролов
32
Терехов
5
Сергеев
5
Евсеев
18
Морозов
33
Нехайчик
13
Еремеев
35
Ильин
31
Соломатин
26
Отставнов
99
Жабкин
4-4-2
30
Цветков
78
Чистяков
5
Чеминава
58
Зуев
17
Костин
88
Богаев
22
Иванов
22
Вербицкас
23
Каюков
98
Ефимов
59
Егоров
33
Нехайчик
17
Горбунов
17
Горбунов
33
Нехайчик
31
Соломатин
18
Каташевский
18
Каташевский
31
Соломатин
99
Жабкин
88
Ташаев
88
Ташаев
99
Жабкин
26
Отставнов
11
Панюков
11
Панюков
26
Отставнов
98
Ефимов
10
Симонян
10
Симонян
98
Ефимов
22
Вербицкас
93
Панфилов
93
Панфилов
22
Вербицкас
23
Каюков
28
Могилевец
28
Могилевец
23
Каюков
59
Егоров
20
Марков
20
Марков
59
Егоров
Остались в запасе
Динамо (мол)
Зенит (мол)
17
Антон Иванов
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
17
Антон Иванов
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
Остались в запасе
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Динамо (мол) - Зенит (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
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