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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Динамо (мол)
Краснодар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 03 ноября 2012
Краснодар (мол)
03.11.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
6 : 4
Завершен
Динамо (мол)
5'
А. Ерохин
12'
И. Ламбарский
34'
И. Ламбарский
45+1'
А. Ерохин
73'
М. Конате
83'
М. Конате
53'
П. Соломатин
70'
П. Соломатин
79'
А. Панюков
90+3'
П. Соломатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Динамо (мол)
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 6:4!
П. Соломатин
89'
Замена
И. Хохлов
️️️️
А. Гатагов
87'
Замена
П. Евсеев
️️️️
А. Ильин
ГОЛ! 6:3!
М. Конате
83'
Замена
А. Марченко
️️️️
Д. Кузьмичёв
81'
79'
ГОЛ! 5:3!
А. Панюков
75'
Замена
А. Ташаев
️️️️
П. Нехайчик
ГОЛ! 5:2!
М. Конате
73'
72'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
С. Терехов
Замена
И. Жигулев
️️️️
О. Ланин
70'
70'
ГОЛ! 4:2!
П. Соломатин
Пас отдал
А. Панюков
67'
Замена
М. Жабкин
️️️️
В. Комисов
63'
Желтая карточка
А. Гатагов
53'
ГОЛ! 4:1!
П. Соломатин
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
Замена
М. Конате
️️️️
И. Ламбарский
46'
Замена
М. Ермаков
️️️️
М. Серегин
46'
Замена
А. Лузин
️️️️
Р. Нахушев
46'
Замена
Н. Ревишвили
️️️️
Е. Городов
46'
ГОЛ! 4:0!
А. Ерохин
Пас отдал
М. Серегин
45'
+1
38'
Замена
П. Соломатин
️️️️
Р. Еремеев
ГОЛ! 3:0!
И. Ламбарский
34'
Замена
М. Старков
️️️️
Н. Чхапелия
33'
31'
Желтая карточка
Р. Еремеев
Желтая карточка
Д. Кузьмичёв
17'
17'
Пенальти не реализован!
А. Гатагов
ГОЛ! 2:0!
И. Ламбарский
Пас отдал
Н. Чхапелия
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
15
Дмитрий Кузьмичёв
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
53
Павел Марушко
ЦФ
15
Максим Серегин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Краснодар (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
77
Игорь Хохлов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Городов
55
Нахушев
15
Кузьмичёв
64
Ланин
7
Чхапелия
21
Ахриев
19
Ламбарский
21
Ерохин
14
Аппаев
15
Серегин
53
Марушко
4-5-1
39
Фролов
27
Живоглядов
18
Морозов
17
Иванов
32
Терехов
9
Гатагов
17
Комисов
13
Еремеев
35
Ильин
33
Нехайчик
11
Панюков
55
Нахушев
37
Лузин
37
Лузин
55
Нахушев
15
Серегин
59
Ермаков
59
Ермаков
15
Серегин
7
Чхапелия
77
Старков
77
Старков
7
Чхапелия
15
Кузьмичёв
48
Марченко
48
Марченко
15
Кузьмичёв
1
Городов
77
Ревишвили
77
Ревишвили
1
Городов
64
Ланин
10
Жигулев
10
Жигулев
64
Ланин
19
Ламбарский
11
Конате
11
Конате
19
Ламбарский
9
Гатагов
77
Хохлов
77
Хохлов
9
Гатагов
35
Ильин
5
Евсеев
5
Евсеев
35
Ильин
17
Комисов
99
Жабкин
99
Жабкин
17
Комисов
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
33
Нехайчик
88
Ташаев
88
Ташаев
33
Нехайчик
32
Терехов
26
Отставнов
26
Отставнов
32
Терехов
13
Еремеев
31
Соломатин
31
Соломатин
13
Еремеев
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Краснодар (мол) - Динамо (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
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