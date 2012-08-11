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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
ЦСКА (мол) - Анжи (мол): обзор матча 11 августа 2012
ЦСКА (мол)
11.08.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
3 : 2
Завершен
Анжи (мол)
37'
П. Тен (П)
38'
Г. Засеев
50'
А. Попов
68'
С. Сердеров
90+1'
И. Помазун (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
90'
+2
Красная карточка
Э. Джангишиев
Желтая карточка
С. Середин
90'
+2
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
И. Помазун
90'
Вторая желтая
И. Сулейманов
84'
Замена
М. Загиров
️️️️
Ю. Удунян
80'
Желтая карточка
Д. Расулов
Желтая карточка
П. Тен
77'
Желтая карточка
А. Полюткин
71'
68'
ГОЛ! 3:1!
С. Сердеров
Замена
А. Полюткин
️️️️
Д. Литвинов
60'
Вторая желтая
В. Васин
59'
ГОЛ! 3:0!
А. Попов
50'
48'
Желтая карточка
И. Сулейманов
Желтая карточка
В. Васин
48'
44'
Желтая карточка
М. Курбанов
40'
Желтая карточка
Г. Магомедов
ГОЛ! 2:0!
Г. Засеев
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Тен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
52
Гасан Магомедов
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Сергей Середин
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
80
Исмаил Корголоев
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
4-3-3
1
Помазун
22
Тен
33
Адамс
5
Васин
8
Федотов
31
Литвинов
7
Засеев
52
Нетфуллин
10
Хурцидзе
77
Инсунг
18
Попов
3-5-2
26
Джиоев
44
Курбанов
15
Гусейнов
44
Удунян
52
Магомедов
66
Сулейманов
38
Гамидов
24
Расулов
47
Джангишиев
99
Абдулавов
28
Сердеров
31
Литвинов
20
Полюткин
20
Полюткин
31
Литвинов
44
Удунян
71
Загиров
71
Загиров
44
Удунян
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Анжи (мол)
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Сергей Середин
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Сергей Середин
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
80
Исмаил Корголоев
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Анжи (мол)
4
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
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Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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