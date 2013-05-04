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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 04 мая 2013
Металлист
04.05.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
35'
М. Девич
60'
К. Хавьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Динамо К
Замена
С. Бланко
️️️️
М. Девич
83'
82'
Замена
М. Рубен
️️️️
Д. Гармаш
80'
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
О. Красноперов
76'
71'
Замена
Р. Безус
️️️️
Л. Аруна
ГОЛ! 2:0!
К. Хавьер
Пас отдал
Х. Соса
60'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Дуду
Замена
А. Горяинов
️️️️
В. Дишленкович
46'
Замена
С. Пшеничных
️️️️
М. Азеведо
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
Пас отдал
Х. Соса
35'
Травма
М. Азеведо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
7
Хосе Соса
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
25
Лукман Аруна
АП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-3-1
81
Дишленкович
6
Азеведо
4
Березовчук
18
Гуйе
3
Вильягра
8
Эдмар
32
Красноперов
10
Марлос
10
Хавьер
7
Соса
32
Девич
4-1-3-2
35
Коваль
20
Гусев
34
Хачериди
21
Вида
0
Тайво
44
Велозу
7
Ярмоленко
19
Гармаш
92
Дуду
12
Идейе
25
Аруна
81
Дишленкович
29
Горяинов
29
Горяинов
81
Дишленкович
6
Азеведо
19
Пшеничных
19
Пшеничных
6
Азеведо
32
Девич
29
Бланко
29
Бланко
32
Девич
25
Аруна
90
Безус
90
Безус
25
Аруна
19
Гармаш
15
Рубен
15
Рубен
19
Гармаш
92
Дуду
14
Мехмеди
14
Мехмеди
92
Дуду
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Металлист - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
ОСК Металлист
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