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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 27 апреля 2013
Динамо К
27.04.2013, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Днепр
9'
Л. Аруна
45+2'
Л. Аруна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Б. Идейе
90'
+2
87'
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
А. Мехмеди
️️️️
О. Гусев
84'
81'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Р. Зозуля
80'
Желтая карточка
Р. Зозуля
Желтая карточка
Д. Силва
78'
74'
Вторая желтая
В. Мандзюк
Желтая карточка
А. Ярмоленко
65'
Желтая карточка
Д. Гармаш
64'
62'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Матеус
60'
Желтая карточка
Матеус
Замена
Р. Безус
️️️️
Л. Аруна
55'
Желтая карточка
Л. Аруна
53'
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
И. Стринич
ГОЛ! 2:0!
Л. Аруна
Пас отдал
А. Ярмоленко
45'
+2
Желтая карточка
Д. Вида
33'
15'
Желтая карточка
В. Мандзюк
ГОЛ! 1:0!
Л. Аруна
Пас отдал
М. Велозу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
10
Роман Зозуля
АП
44
Артем Федецкий
ПП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Марко Рубен
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Коваль
0
Тайво
34
Хачериди
21
Вида
21
Данило Силва
44
Велозу
25
Аруна
20
Гусев
19
Гармаш
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-3-2-1
27
Лаштувка
5
Мандзюк
23
Дуглас
14
Чеберячко
23
Стринич
44
Федецкий
14
Кравченко
29
Ротань
10
Зозуля
22
Коноплянка
99
Матеус
25
Аруна
90
Безус
90
Безус
25
Аруна
12
Идейе
8
Сидорчук
8
Сидорчук
12
Идейе
20
Гусев
14
Мехмеди
14
Мехмеди
20
Гусев
10
Зозуля
15
Кулаков
15
Кулаков
10
Зозуля
23
Стринич
11
Селезнев
11
Селезнев
23
Стринич
99
Матеус
9
Калинич
9
Калинич
99
Матеус
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
16
Денис Шелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
15
Марко Рубен
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Динамо К - Днепр
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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