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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Шахтер
Днепр - Шахтер: обзор матча 21 апреля 2013
Днепр
21.04.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
13'
Матеус
60'
Д. Срна (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Шахтер
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
78'
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Срна
56'
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Шевчук
55'
Желтая карточка
Д. Срна
55'
Замена
Тайсон
️️️️
Эдуардо
53'
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Р. Ротань
50'
49'
Желтая карточка
А. Кучер
26'
Желтая карточка
В. Шевчук
Желтая карточка
С. Кравченко
25'
Желтая карточка
Матеус
14'
ГОЛ! 1:0!
Матеус
13'
9'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
10
Роман Зозуля
АП
44
Артем Федецкий
ПП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
9
Эдуардо
АП
11
Алекс Тейшейра
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
4-3-2-1
27
Лаштувка
23
Стринич
14
Чеберячко
23
Дуглас
5
Мандзюк
14
Кравченко
29
Ротань
44
Федецкий
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
4-1-3-1-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
11
Тейшейра
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
9
Эдуардо
4
Адриано
29
Ротань
15
Кулаков
15
Кулаков
29
Ротань
10
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
10
Зозуля
13
Шевчук
15
Рац
15
Рац
13
Шевчук
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
9
Эдуардо
11
Тайсон
11
Тайсон
9
Эдуардо
Остались в запасе
Днепр
Шахтер
16
Денис Шелихов
ВР
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Днепр - Шахтер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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