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Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 16 марта 2013
Саутгемптон
16.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
6'
М. Шнейдерлен
33'
Р. Ламберт
80'
Д. Родригес
45+1'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
90'
+2
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
Жули
️️️️
А. Лаллана
84'
84'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 3:1!
Д. Родригес
80'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Г. Рамирес
56'
46'
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Аллен
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 2:0!
Р. Ламберт
33'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Й. Хойвельд
32'
Травма
Й. Хойвельд
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Д. Родригес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Гастон Рамирес
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Ливерпуль
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Сусо
ПВ
33
Джордон Айб
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Боруц
23
Шоу
4
Йошида
26
Хойвельд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
11
Рамирес
4
Корк
16
Родригес
10
Лаллана
17
Ламберт
4-3-1-2
25
Джонс
8
Джонсон
37
Шкртел
22
Аггер
21
Энрике
8
Джеррард
7
Аллен
19
Даунинг
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Суарес
26
Хойвельд
6
Фонте
6
Фонте
26
Хойвельд
10
Лаллана
21
Жули
21
Жули
10
Лаллана
11
Рамирес
10
Дэвис
10
Дэвис
11
Рамирес
7
Аллен
6
Лейва
6
Лейва
7
Аллен
15
Старридж
14
Хендерсон
14
Хендерсон
15
Старридж
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Сусо
ПВ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (повтор)
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