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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 30 января 2013
Манчестер Юнайтед
30.01.2013, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
7'
У. Руни
26'
У. Руни
3'
Д. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Желтая карточка
Рафаэл
82'
78'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Фокс
Желтая карточка
Н. Видич
76'
Замена
Нани
️️️️
С. Кагава
73'
Замена
Рафаэл
️️️️
Андерсон
68'
Замена
Р. Фердинанд
️️️️
К. Смоллинг
62'
46'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Г. Рамирес
46'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Панчеон
43'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 2:1!
У. Руни
Пас отдал
П. Эвра
26'
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
С. Кагава
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
М. Шнейдерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
28
Андерсон
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
17
Натаниэл Клайн
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ПЗ
16
Джей Родригес
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
40
Джейсон Панчеон
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
18
Ричард Чаплоу
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Ли Таданари
ЦФ
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
6
Смоллинг
4
Джонс
16
Кэррик
28
Андерсон
10
Кагава
32
Руни
32
ван Перси
18
Уэлбек
4-2-2-1-1
1
Боруц
13
Фокс
26
Хойвельд
4
Йошида
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
40
Панчеон
16
Родригес
11
Рамирес
17
Ламберт
6
Смоллинг
5
Фердинанд
5
Фердинанд
6
Смоллинг
28
Андерсон
2
Рафаэл
2
Рафаэл
28
Андерсон
10
Кагава
17
Нани
17
Нани
10
Кагава
13
Фокс
23
Шоу
23
Шоу
13
Фокс
40
Панчеон
10
Дэвис
10
Дэвис
40
Панчеон
11
Рамирес
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Рамирес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Остались в запасе
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
18
Ричард Чаплоу
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Найджел Эдкинс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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