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Вест Бромвич - Манчестер Сити
Вест Бромвич - Манчестер Сити: обзор матча 20 октября 2012
Вест Бромвич
20.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
67'
Ш. Лонг
80'
Э. Джеко
90+2'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Манчестер Сити
90'
+2
Желтая карточка
Э. Джеко
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
90'
Желтая карточка
Я. Туре
83'
Замена
А. Коларов
️️️️
К. Тевес
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
82'
80'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Тевес
78'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Г. Бэрри
Замена
З. Гера
️️️️
Д. Моррисон
72'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
П. Одемвингие
67'
64'
Замена
С. Агуэро
️️️️
М. Балотелли
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Г. Дорранс
63'
Желтая карточка
М. Фортуне
61'
Желтая карточка
К. Якоб
35'
Желтая карточка
Г. Тамаш
32'
Желтая карточка
Ш. Лонг
27'
23'
Красная карточка
Д. Милнер
19'
Желтая карточка
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
(К)
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
22
Клаудио Якоб
ОП
7
Джеймс Моррисон
АП
32
Марк-Антуан Фортуне
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
20
Золтан Гера
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
13
Ольссон
36
Маколи
30
Тамаш
21
Мулумбу
22
Якоб
18
Дорранс
32
Фортуне
7
Моррисон
7
Лонг
4-4-2
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
18
Бэрри
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
32
Тевес
45
Балотелли
7
Моррисон
20
Гера
20
Гера
7
Моррисон
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
18
Дорранс
27
Одемвингие
27
Одемвингие
18
Дорранс
32
Тевес
11
Коларов
11
Коларов
32
Тевес
18
Бэрри
10
Джеко
10
Джеко
18
Бэрри
45
Балотелли
10
Агуэро
10
Агуэро
45
Балотелли
Остались в запасе
Вест Бромвич
Манчестер Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вест Бромвич - Манчестер Сити
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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