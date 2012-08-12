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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 12 августа 2012
Челси
12.08.2012, воскресенье, 16:30
Суперкубок Англии
2 : 3
Завершен
Манчестер Сити
40'
Ф. Торрес
79'
Р. Бертранд
53'
Я. Туре
59'
К. Тевес
65'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Сити
89'
Замена
Э. Джеко
️️️️
К. Тевес
80'
Желтая карточка
К. Пантилимон
Желтая карточка
Р. Бертранд
80'
ГОЛ! 2:3!
Р. Бертранд
79'
77'
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Насри
Замена
Д. Старридж
️️️️
Х. Мата
75'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Э. Азар
71'
65'
ГОЛ! 1:3!
С. Насри
Пас отдал
А. Коларов
Желтая карточка
Э. Коул
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Тевес
Пас отдал
С. Насри
53'
ГОЛ! 1:1!
Я. Туре
49'
Желтая карточка
В. Компани
46'
Замена
Г. Клиши
️️️️
С. Савич
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
45'
+1
Желтая карточка
Д. Оби Микел
43'
Красная карточка
Б. Иванович
42'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Рамирес
40'
Желтая карточка
Рамирес
32'
11'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Манчестер Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-4-1-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
10
Азар
7
Рамирес
12
Оби Микел
8
Лэмпард
64
Мата
9
Торрес
4-4-2
25
Пантилимон
5
Сабалета
15
Савич
4
Компани
11
Коларов
20
Милнер
42
Туре
34
Де Йонг
14
Насри
32
Тевес
10
Агуэро
10
Азар
5
Бертранд
5
Бертранд
10
Азар
64
Мата
15
Старридж
15
Старридж
64
Мата
15
Савич
3
Клиши
3
Клиши
15
Савич
14
Насри
21
Сильва
21
Сильва
14
Насри
32
Тевес
10
Джеко
10
Джеко
32
Тевес
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
25
Эйрик Йохансен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
29
Абдул Разак
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:45 (повтор)
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