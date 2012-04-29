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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Торонто
Реал Солт-Лейк - Торонто: обзор матча 29 апреля 2012
Реал Солт-Лейк
29.04.2012, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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Реал Солт-Лейк
Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
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