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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Кубань (ЛФЛ) - Анжи: обзор матча 26 мая 2013
Кубань (ЛФЛ)
26.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
23'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Анжи
90'
+2
Желтая карточка
О. Шатов
81'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Бальде
80'
77'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Эвертон
72'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Жусилей
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Озбилиз
67'
Замена
А. Тлисов
️️️️
А. Соснин
46'
Желтая карточка
Шандао
41'
Желтая карточка
И. Попов
24'
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
А. Ионов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
31
Леандро
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
23
Арас Озбилиз
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
8
Жусилей
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
31
Леандро
77
Каборе
23
Соснин
23
Озбилиз
71
Попов
11
Ионов
6
Бальде
4-2-2-2
30
Габулов
7
Агаларов
4
Эвертон
4
Спахич
13
Тагирбеков
8
Жусилей
10
Ахмедов
16
Карсела-Гонсалес
27
Шатов
90
Траоре
90
Смолов
6
Бальде
11
Букур
11
Букур
6
Бальде
23
Соснин
8
Тлисов
8
Тлисов
23
Соснин
23
Озбилиз
6
Цораев
6
Цораев
23
Озбилиз
4
Эвертон
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
4
Эвертон
8
Жусилей
17
Мухаммад
17
Мухаммад
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
28
Сердеров
28
Сердеров
16
Карсела-Гонсалес
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Анжи
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
Остались в запасе
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Максим Гаврилов (Владимир)
Павел Кулалаев (Волжский)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 13:15 (прямая)
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