Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Динамо
Анжи - Динамо: обзор матча 21 апреля 2013
Анжи
21.04.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 3
Завершен
Динамо
38'
М. Буссуфа
50'
Ю. Жирков
68'
С. Это'О
35'
К. Нобоа
72'
А. Гатагов
86'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Динамо
89'
Желтая карточка
П. Соломатин
86'
ГОЛ! 3:3!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Сапета
Замена
О. Шатов
️️️️
Ю. Жирков
83'
77'
Желтая карточка
Л. Фернандес
72'
ГОЛ! 3:2!
А. Гатагов
Пас отдал
Б. Джуджак
ГОЛ! 3:1!
С. Это'О
Пас отдал
О. Ахмедов
68'
65'
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Уилкшир
61'
Замена
А. Гатагов
️️️️
П. Игнатович
55'
Замена
П. Соломатин
️️️️
И. Соловьев
53'
Желтая карточка
В. Гранат
ГОЛ! 2:1!
Ю. Жирков
Пас отдал
Виллиан
50'
Вторая желтая
М. Буссуфа
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Буссуфа
Пас отдал
Ю. Жирков
38'
Желтая карточка
М. Буссуфа
36'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
26'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Иван Соловьев
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
29
Павел Игнатович
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
3
Гаджибеков
30
Карлос
4
Спахич
43
Логашов
10
Ахмедов
8
Жусилей
18
Жирков
11
Буссуфа
10
Виллиан
9
Это'О
4-4-2
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
9
Соловьев
41
Сапета
16
Нобоа
10
Джуджак
29
Игнатович
22
Кураньи
18
Жирков
27
Шатов
27
Шатов
18
Жирков
29
Игнатович
9
Гатагов
9
Гатагов
29
Игнатович
9
Соловьев
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Соловьев
26
Уилкшир
10
Давыдов
10
Давыдов
26
Уилкшир
Остались в запасе
Анжи
Динамо
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Анжи - Динамо
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Анжи
Динамо
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+