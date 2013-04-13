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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Ахмат - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 апреля 2013
Ахмат
13.04.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
59'
Р. Уциев
72'
Э. Ндоасель (П)
67'
Г. Букур
87'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Замена
М. Рыбус
️️️️
И. Лебеденко
90'
87'
ГОЛ! 2:2!
И. Попов
79'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
А. Озбилиз
74'
Замена
И. Армаш
️️️️
И. Бальде
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Ндоасель
72'
71'
Вторая желтая
А. Деальберт
69'
Замена
А. Ионов
️️️️
Г. Букур
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Букур
Пас отдал
А. Озбилиз
Замена
Аилтон
️️️️
М. Митришев
62'
61'
Желтая карточка
А. Озбилиз
ГОЛ! 1:0!
Р. Уциев
Пас отдал
И. Лебеденко
59'
54'
Желтая карточка
А. Деальберт
Желтая карточка
Э. Ндоасель
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
55
Владислав Кулик
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
23
Арас Озбилиз
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ахмат
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Аилтон
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Годзюр
33
Ятченко
25
Йиранек
24
Коморовски
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
19
Иванов
95
Митришев
10
Лебеденко
80
Ндоасель
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
15
Жавнерчик
55
Кулик
77
Каборе
23
Озбилиз
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
10
Лебеденко
31
Рыбус
31
Рыбус
10
Лебеденко
95
Митришев
9
Аилтон
9
Аилтон
95
Митришев
6
Бальде
5
Армаш
5
Армаш
6
Бальде
23
Озбилиз
9
Пиццелли
9
Пиццелли
23
Озбилиз
11
Букур
11
Ионов
11
Ионов
11
Букур
Остались в запасе
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Главный тренер
Станислав Черчесов
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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