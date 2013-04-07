Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Кубань (ЛФЛ) - Рубин: обзор матча 07 апреля 2013
Кубань (ЛФЛ)
07.04.2013, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Рубин
Желтая карточка
А. Озбилиз
90'
+2
Замена
А. Тлисов
️️️️
И. Попов
85'
73'
Желтая карточка
С. Навас
Замена
М. Уренья
️️️️
А. Ионов
73'
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Бальде
66'
66'
Замена
Р. Еременко
️️️️
В. Дядюн
62'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Ш. Каборе
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
71
Ивелин Попов
АП
23
Арас Озбилиз
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
11
Алан Касаев
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
31
Леандро
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
5
Деальберт
2
Шандао
34
Козлов
77
Каборе
55
Кулик
23
Озбилиз
71
Попов
11
Ионов
6
Бальде
4-2-2-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
17
Калешин
10
Натхо
6
Орбаис
11
Касаев
61
Карадениз
17
Дядюн
23
Рондон
6
Бальде
11
Букур
11
Букур
6
Бальде
71
Попов
8
Тлисов
8
Тлисов
71
Попов
11
Ионов
11
Уренья
11
Уренья
11
Ионов
11
Касаев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Касаев
17
Дядюн
26
Еременко
26
Еременко
17
Дядюн
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
31
Леандро
ПП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Маркос Пиццелли
ЦП
31
Леандро
ПП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Рубин
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Сергей Суховерхов (Воронеж)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Рубин
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+