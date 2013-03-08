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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Амкар-Пермь
Краснодар - Амкар-Пермь: обзор матча 08 марта 2013
Краснодар
08.03.2013, пятница, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
27'
М. Абреу
56'
Вандерсон
25'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Амкар-Пермь
Замена
В. Коман
️️️️
М. Перейра
88'
Замена
И. Смольников
️️️️
В. Игнатьев
80'
72'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Г. Пеев
65'
Желтая карточка
Благо
63'
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Новакович
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
56'
50'
Замена
Р. Герус
️️️️
С. Нарубин
48'
Травма
С. Нарубин
Замена
Е. Шипицин
️️️️
С. Петров
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Абреу
Пас отдал
Вандерсон
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бурмистров
Пас отдал
С. Нарубин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Алексей Попов
ЛЗ
3
Никола Мияилович
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
40
Благо
ОП
7
Георги Пеев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
80
Николас Карелис
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
3-2-3-1
1
Фильцов
98
Петров
14
Мартынович
4
Тубич
33
Анджелкович
13
Марков
22
Жоаозиньо
26
Абреу
10
Перейра
14
Вандерсон
4-1-3-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
3
Мияилович
79
Черенчиков
24
Попов
40
Благо
13
Новакович
18
Коломейцев
7
Пеев
18
Бурмистров
99
Канунников
20
Игнатьев
8
Смольников
8
Смольников
20
Игнатьев
98
Петров
25
Шипицин
25
Шипицин
98
Петров
10
Перейра
78
Коман
78
Коман
10
Перейра
42
Нарубин
1
Герус
1
Герус
42
Нарубин
13
Новакович
14
Васильев
14
Васильев
13
Новакович
7
Пеев
80
Карелис
80
Карелис
7
Пеев
Остались в запасе
Краснодар
Амкар-Пермь
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
28
Виталий Гришин
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Краснодар - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Лебедев Алексей (г. Санкт-Петербург)
Данченко Валерий (г. Уфа)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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