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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Анжи
Локомотив - Анжи: обзор матча 11 ноября 2012
Локомотив
11.11.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Анжи
82'
Д. Н'Дойе
71'
М. Карсела-Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Анжи
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Р. Павлюченко
82'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
М. Григорьев
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
Ш. Лахиялов
59'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
Л. Траоре
Желтая карточка
Ф. Кайседо
57'
56'
Желтая карточка
М. Буссуфа
50'
Желтая карточка
Л. Траоре
49'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Замена
В. Обинна
️️️️
А. Самедов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
49
Роман Шишкин
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
28
Ян Тигорев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Жусилей
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-2
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
90
Бурлак
38
Ещенко
10
Григорьев
88
Глушаков
28
Тигорев
19
Самедов
10
Кайседо
14
Н'Дойе
4-4-2
30
Габулов
43
Логашов
4
Самба
13
Тагирбеков
7
Агаларов
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
8
Жусилей
18
Жирков
90
Траоре
9
Это'О
19
Самедов
11
Обинна
11
Обинна
19
Самедов
10
Григорьев
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Григорьев
90
Траоре
13
Лахиялов
13
Лахиялов
90
Траоре
Остались в запасе
Локомотив
Анжи
1
Александр Фильцов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Анжи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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