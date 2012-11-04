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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Ахмат
Анжи - Ахмат: обзор матча 04 ноября 2012
Анжи
04.11.2012, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
9'
М. Буссуфа
16'
Л. Траоре
63'
К. Самба
53'
Благо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Ахмат
81'
Замена
М. Митришев
️️️️
Д. Ятченко
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Жусилей
77'
70'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 3:1!
К. Самба
Пас отдал
Р. Тагирбеков
63'
62'
Желтая карточка
И. Лебеденко
60'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
М. Макушевски
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Траоре
57'
53'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Благо
46'
Замена
Ж. Лежар
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
Ж. Карлос
29'
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
Пас отдал
С. Это'О
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Буссуфа
Пас отдал
Ю. Жирков
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Жусилей
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЛП
19
Олег Иванов
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
30
Жонатан Лежар
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
4-4-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
4
Самба
30
Карлос
43
Логашов
18
Жирков
8
Жусилей
10
Ахмедов
11
Буссуфа
90
Траоре
9
Это'О
4-1-3-2
31
Годзюр
40
Уциев
25
Йиранек
24
Коморовски
33
Ятченко
19
Иванов
40
Благо
8
Павленко
17
Макушевски
10
Лебеденко
9
Аилтон
90
Траоре
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
8
Жусилей
18
Бурмистров
18
Бурмистров
8
Жусилей
17
Макушевски
30
Кудряшов
30
Кудряшов
17
Макушевски
8
Павленко
30
Лежар
30
Лежар
8
Павленко
33
Ятченко
95
Митришев
95
Митришев
33
Ятченко
Остались в запасе
Анжи
Ахмат
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Анжи - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 15:30 (прямая)
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