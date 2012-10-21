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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 21 октября 2012
Амкар-Пермь
21.10.2012, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
66'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
90'
+2
Замена
А. Павленко
️️️️
И. Лебеденко
77'
Желтая карточка
Аилтон
Замена
Н. Карелис
️️️️
И. Пикущак
74'
67'
Замена
М. Митришев
️️️️
Маурисио
66'
ГОЛ! 0:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
Маурисио
Замена
С. Волков
️️️️
К. Васильев
58'
Желтая карточка
В. Гаглоев
49'
Замена
В. Гаглоев
️️️️
М. Брезнаник
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
АП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
80
Николас Карелис
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-1-3-1-1
42
Нарубин
32
Брезнаник
13
Новакович
79
Черенчиков
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
29
Игнатович
18
Коломейцев
7
Пеев
14
Васильев
10
Пикущак
4-2-2-2
31
Годзюр
40
Уциев
25
Йиранек
24
Коморовски
33
Ятченко
21
Адилсон
8
Маурисио
40
Благо
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
32
Брезнаник
27
Гаглоев
27
Гаглоев
32
Брезнаник
10
Пикущак
80
Карелис
80
Карелис
10
Пикущак
14
Васильев
1
Волков
1
Волков
14
Васильев
10
Лебеденко
8
Павленко
8
Павленко
10
Лебеденко
8
Маурисио
95
Митришев
95
Митришев
8
Маурисио
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Николай Трубачев
1
Антон Амельченко
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 12:45 (прямая)
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