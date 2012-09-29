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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
Кубань (ЛФЛ) - Ахмат: обзор матча 29 сентября 2012
Кубань (ЛФЛ)
29.09.2012, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
32'
А. Ионов
83'
А. Озбилиз
35'
М. Йиранек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
88'
Замена
А. Павленко
️️️️
И. Лебеденко
ГОЛ! 2:1!
А. Озбилиз
Пас отдал
А. Козлов
83'
81'
Замена
М. Макушевски
️️️️
Маурисио
Замена
А. Озбилиз
️️️️
А. Ионов
60'
54'
Замена
Аилтон
️️️️
Э. Ндоасель
Замена
Г. Букур
️️️️
М. Пиццелли
46'
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Йиранек
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
М. Пиццелли
32'
31'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
Зелао
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
55
Владислав Кулик
(К)
ЦП
71
Ивелин Попов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
(К)
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
23
Арас Озбилиз
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
17
Мацей Макушевски
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Беленов
5
Лоло
26
Зелао
5
Армаш
34
Козлов
8
Тлисов
9
Пиццелли
55
Кулик
71
Попов
11
Ионов
6
Бальде
4-2-2-2
31
Годзюр
33
Ятченко
24
Коморовски
25
Йиранек
30
Кудряшов
21
Адилсон
8
Маурисио
40
Благо
19
Иванов
10
Лебеденко
80
Ндоасель
9
Пиццелли
11
Букур
11
Букур
9
Пиццелли
11
Ионов
23
Озбилиз
23
Озбилиз
11
Ионов
8
Маурисио
17
Макушевски
17
Макушевски
8
Маурисио
10
Лебеденко
8
Павленко
8
Павленко
10
Лебеденко
80
Ндоасель
9
Аилтон
9
Аилтон
80
Ндоасель
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ахмат
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
6
Давид Цораев
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
6
Давид Цораев
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Ерёмин Николай (г. Москва) Писанко Игорь (г. Новосибирск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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