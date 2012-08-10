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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар: обзор матча 10 августа 2012
Кубань (ЛФЛ)
10.08.2012, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
38'
А. Амисулашвили (АГ)
81'
А. Ионов
86'
Ю. Мовсисян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Желтая карточка
Г. Букур
90'
+3
Желтая карточка
А. Беленов
90'
+2
86'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
А. Ерохин
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Ионов
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Ионов
Пас отдал
М. Уренья
81'
Желтая карточка
М. Жавнерчик
78'
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Д. Цораев
74'
73'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Желтая карточка
И. Лоло
71'
69'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Абреу
63'
Желтая карточка
А. Амисулашвили
Замена
М. Уренья
️️️️
А. Секрет
62'
Желтая карточка
М. Пиццелли
53'
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
В. Коман
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Амисулашвили
38'
34'
Желтая карточка
В. Коман
Желтая карточка
А. Секрет
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
5
Игор Лоло
(К)
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Маркос Пиццелли
АП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Беленов
5
Лоло
5
Деальберт
5
Армаш
34
Козлов
10
Фидлер
55
Кулик
6
Цораев
9
Пиццелли
11
Ионов
19
Секрет
3-3-3-1
88
Синицын
20
Игнатьев
4
Тубич
25
Амисулашвили
8
Смольников
18
Дринчич
55
Нахушев
26
Абреу
78
Коман
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
6
Цораев
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
6
Цораев
11
Ионов
11
Букур
11
Букур
11
Ионов
19
Секрет
11
Уренья
11
Уренья
19
Секрет
78
Коман
19
Ламбарский
19
Ламбарский
78
Коман
26
Абреу
21
Ерохин
21
Ерохин
26
Абреу
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1
Эдуард Байчора
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Илья Барышников
Николай Еремин (оба - Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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