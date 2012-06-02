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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Бельгия
Англия - Бельгия: обзор матча 02 июня 2012
Англия
02.06.2012, суббота, 20:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Бельгия
36'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Бельгия
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Джеррард
83'
72'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Д. Терри
70'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
67'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Э. Янг
66'
59'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Миральяс
56'
Травма
Т. Вермален
Замена
У. Руни
️️️️
Д. Уэлбек
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Э. Янг
36'
Желтая карточка
С. Паркер
30'
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Г. Кэхилл
19'
Травма
Г. Кэхилл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
18
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
6
Джон Терри
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
17
Скотт Паркер
ЦП
4
Стивен Джеррард
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦЗ
30
Гийом Жилле
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЛВ
8
Маруан Феллайни
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Кевин Миральяс
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Англия
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
10
Уэйн Руни
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Бельгия
12
Оливер Ренард
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
4
Раджа Наингголан
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
3-2-4-1
1
Харт
18
Янг
6
Терри
15
Кэхилл
3
Коул
2
Джонсон
4
Милнер
4
Джеррард
11
Окслэд-Чемберлен
17
Паркер
14
Уэлбек
4-2-2-2
12
Миньоле
30
Жилле
3
Вермален
3
Симонс
5
Вертонген
8
Феллайни
6
Витсель
11
Миральяс
19
Дембеле
10
Азар
14
Мертенс
15
Кэхилл
5
Лескотт
5
Лескотт
15
Кэхилл
6
Терри
16
Ягиелка
16
Ягиелка
6
Терри
4
Джеррард
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Джеррард
11
Окслэд-Чемберлен
14
Уолкотт
14
Уолкотт
11
Окслэд-Чемберлен
14
Уэлбек
10
Руни
10
Руни
14
Уэлбек
18
Янг
9
Дефо
9
Дефо
18
Янг
11
Миральяс
22
Шадли
22
Шадли
11
Миральяс
14
Мертенс
9
Лукаку
9
Лукаку
14
Мертенс
Остались в запасе
Англия
Бельгия
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Оливер Ренард
ВР
4
Раджа Наингголан
ЦП
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
23
Роберт Грин
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
12
Оливер Ренард
ВР
4
Раджа Наингголан
ЦП
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
14
Игор Де Камарго
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
20
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Англия - Бельгия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Стадион:
Уэмбли
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