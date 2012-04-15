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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 15 апреля 2012
Тоттенхэм
15.04.2012, воскресенье, 21:00
Англия. Кубок, 1/2 финала
1 : 5
Завершен
Челси
56'
Г. Бэйл
43'
Д. Дрогба
49'
Х. Мата
77'
Рамирес
81'
Ф. Лэмпард
90+4'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Челси
90'
+4
ГОЛ! 1:5!
Ф. Малуда
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
С. Паркер
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Замена
Сандро
️️️️
С. Паркер
90'
+3
Желтая карточка
Э. Адебайор
90'
85'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
82'
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Рамирес
81'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Лэмпард
Желтая карточка
В. Галлас
80'
77'
ГОЛ! 1:3!
Рамирес
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
75'
59'
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Д. Луис
57'
Травма
Д. Луис
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Э. Адебайор
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Д. Терри
17'
Желтая карточка
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-3-1
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
26
Кинг
2
Уокер
8
Паркер
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
12
Леннон
25
Адебайор
4-3-2-1
1
Чех
3
Босингва
4
Луис
26
Терри
3
Коул
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
8
Калу
64
Мата
11
Дрогба
8
Паркер
30
Сандро
30
Сандро
8
Паркер
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
4
Луис
24
Кэхилл
24
Кэхилл
4
Луис
7
Рамирес
13
Малуда
13
Малуда
7
Рамирес
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
2
Майкл Эссьен
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:55 (прямая)
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