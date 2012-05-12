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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 12 мая 2012
Боруссия Д
12.05.2012, суббота, 22:00
Германия. Кубок, Финал
5 : 2
Завершен
Бавария
3'
С. Кагава
41'
М. Хуммельс (П)
45+1'
Р. Левандовски
58'
Р. Левандовски
81'
Р. Левандовски
25'
А. Роббен (П)
76'
Ф. Рибери
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
И. Перишич
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
М. Хуммельс
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 5:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Пищек
ГОЛ! 4:2!
Ф. Рибери
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Замена
Д. Контенто
️️️️
Д. Алаба
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросскройц
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Л. Густаво
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Кагава
+1
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Хуммельс
Замена
М. Лангерак
️️️️
Р. Вайденфеллер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Роббен
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
Травма
Р. Вайденфеллер
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
Я. Блащиковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Себастьян Кель
(К)
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
6
Кевин Гросскройц
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-3-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
20
Гюндоган
5
Кель
16
Блащиковски
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
4-1-2-2-1
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
28
Бадштубер
5
Алаба
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
7
Рибери
27
Гомес
16
Блащиковски
14
Перишич
14
Перишич
16
Блащиковски
1
Вайденфеллер
22
Лангерак
22
Лангерак
1
Вайденфеллер
10
Кагава
5
Бендер
5
Бендер
10
Кагава
5
Алаба
26
Контенто
26
Контенто
5
Алаба
14
Густаво
13
Мюллер
13
Мюллер
14
Густаво
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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